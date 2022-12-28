Израиль в 2022 году принял рекордное за 23 года количество репатриантов

В Израиль приехало рекордное количество репатриантов за последний 23 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около 70 тысяч евреев из разных стран мира репатриировались в Израиль с начала 2022 года. Это число стало рекордным за последние 23 года, пишет портал YidInfo. Издание ссылается на статистические данные Еврейского агентства.

Сообщается, что больше всего евреев иммигрировали из России. Это около 37,3 тысячи репатриантов. Всего с 1 января по 1 декабря в Израиль переехали репатрианты из 95 стран. По сравнению с 2021 годом их количество выросло в 2,4 раза.

Ранее сообщалось, что глава Министерства репатриации и интеграции Израиля Пнина Тамено-Шете была шокирована, узнав, что прибывшие из России евреи и их потомки, мечтающие стать гражданами Израиля, получают паспорта, причитающиеся им различные денежные подарки и… уезжают обратно. Подробности здесь на KP.RU.

Тем не менее власти Израиля заявили о готовности выделить $25,5 млн для новых репатриантов из России. Переселенцам помогут найти жилье, интегрироваться на рынке труда, окажут поддержку в области здравоохранения и образования.