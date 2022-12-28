Корпорация Microsoft вернула возможность скачивать Windows в России

Российские пользователи снова могут скачивать Windows. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Корпорация Microsoft вновь открыла для российских пользователей доступ к скачиванию операционной системы Windows. Об этом в среду 28 декабря пишет «Известия».

Сообщается, что страница софта на официальном сайте американской компании вновь стала доступна для находящихся в России пользователей без использования VPN.

Для скачивания доступны Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7. Также есть возможность установить последнюю версию Windows 11 22H2.

IT-эксперт Дмитрий Бевза, комментируя ситуацию для «Известий», предположил, что корпорация корректирует политику по отношению к российским пользователям, которые ранее купили Windows.

Напомним, в июне 2022 американская корпорация Microsoft запретила пользователям из РФ скачивать операционные системы Windows 10 и 11 со своего официального сайта. Также сообщалось, что пользователи из России не могут скачать утилиту помощника по установке операционных систем Media Creation Tool.

Ранее президент корпорации Брэд Смит заявил, что Microsoft будет постепенно сокращать бизнес в России. По его словам, это будет делаться до тех пор, пока от российского бизнеса Microsoft ничего не останется. В то же время Смит пообещал, что корпорация окажет поддержку своим российским сотрудникам.