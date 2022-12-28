Захарова прокомментировала переименование улицы Высоцкого в Изюме строкой из песни про клоунов

Захарова предположила, что украинцы переименовали улицы Высоцкого, обидевшись на слова о "клоунах" из известной песни. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мария Захарова прокомментировала переименование улицы Высоцкого в городе Изюм Харьковской области. Дипломат иронично предположила, что украинцы обиделись на слова известной песни Владимира Высоцкого «Диалог у телевизора».

«Наверное, не могут простить поэту пророческие строки «ой, Вань, гляди, какие клоуны», - написала Захарова в Telegram.

Напомним, в Изюме улицу Владимира Высоцкого переименовали в улицу Стива Джобса. Также власти города избавились от улицы Виктора Цоя, переименовав ее в честь вокалиста Кузьмы Скрябина. Улица генерала Ивана Панфилова переименована в улицу Голды Меир.

Ранее Захарова заявила о необходимости реализации целей СВО для возвращения прав русскоязычных на Украине.

Тем временем МИД Украины призвал исключить Россию из ООН. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

Ранее депутат Рады Гончаренко заявил, что русофобия остается единственной возможной политикой для Украины, добавив, что реализуемая Киевом русофобская политика якобы не направлена против этнических русских, а мэр Львова Садовой заявил, что русофобия на Украине по-прежнему «недостаточна».