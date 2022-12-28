Немецкого журналиста Штайнера огорчила устойчивость российской экономики

Немецкий журналист признал, что российская экономика оказалась более устойчивой к западным санкциям, чем предполагалось. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская экономика оказалась более устойчивой перед западными санкциями, чем это можног было предположить. Об этом пишет издание Die Welt.

Обозреватель издания Эдуард Штайнер с сожалением говорит об успешном противостоянии экономики России санкциям Запада. Журналист отмечает, что россияне активно готовятся к празднованию Нового года, что не соотносится с представлением о находящейся «в экономическом кризисе» стране.

Также Штайнер приводит данные изменения прогнозов МВФ относительно российской экономики.

«В апреле Международный валютный фонд предсказывал падение российской экономики в годовом исчислении на уровне 8,5 процента. В июле он понизил прогноз до 6 процентов, а в последний раз в октябре — согласился на совсем уж жалкие 3,4 процента», - пишет Штайнер.

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