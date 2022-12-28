Эксперт по кибербезопасности рассказал, как избежать слежки в WhatsApp и Telegram

Эксперт рассказал, что делать, чтобы мессенджеры не следили за вашими перемещениями. Фото: Мария ЛЕНЦ

Чтобы избежать слежки через WhatsApp и Telegram, нужно отключать на мобильных устройствах функцию мессенджеров «Люди рядом». Такой совет дал руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов.

«Энтузиасты с помощью данного функционала смогли написать полноценный скрипт, который способен с точностью отслеживать ваши перемещения», - объяснил Степанов в интервью агентству Прайм.

Ранее специалисты нашли в коде популярного мессенджера WhatsApp уязвимость, которая позволяет узнавать, с кем и когда вы общались. Эксперты утверждают, что воспользоваться этим может абсолютно любой человек, имеющий базовые знания о работе компьютера.

Разбираемся, какими «шпионскими» функциями обладают современные мобильники, здесь на KP.RU.

Тем временем корпорация Microsoft вернула возможность скачивать Windows в России. Страница с загрузкой операционной системы вновь стала загружаться у российских пользователей без VPN.