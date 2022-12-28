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НовостиОбщество28 декабря 2022 2:44

Эксперт по кибербезопасности рассказал, как избежать слежки в WhatsApp и Telegram

Эксперт Степанов посоветовал отключать в мессенджерах функцию «Люди рядом», чтобы за вами не следили
Мария ПАВЛОВА
Эксперт рассказал, что делать, чтобы мессенджеры не следили за вашими перемещениями.

Эксперт рассказал, что делать, чтобы мессенджеры не следили за вашими перемещениями.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Чтобы избежать слежки через WhatsApp и Telegram, нужно отключать на мобильных устройствах функцию мессенджеров «Люди рядом». Такой совет дал руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов.

«Энтузиасты с помощью данного функционала смогли написать полноценный скрипт, который способен с точностью отслеживать ваши перемещения», - объяснил Степанов в интервью агентству Прайм.

Ранее специалисты нашли в коде популярного мессенджера WhatsApp уязвимость, которая позволяет узнавать, с кем и когда вы общались. Эксперты утверждают, что воспользоваться этим может абсолютно любой человек, имеющий базовые знания о работе компьютера.

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