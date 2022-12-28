Путин поддержал идею организовать встречу руководителей стран СНГ в Михайловском замке в Санкт-Петербурге. Фото: REUTERS

Одна из встреч руководителей стран СНГ может пройти в Михайловском замке в Санкт-Петербурге. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Таким образом Путин отреагировал на предложение директора Русского музея Владимира Гусева провести следующую встречу в Михайловском замке, в котором, по словам Гусева, сосредоточена «вся история».

«Хорошо. Если коллеги согласятся, захотят, там тоже интересно», - цитирует ТАСС ответ Владимира Путина на предложение директора музея.

Во вторник он вместе с руководителями шести стран СНГ (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) побывал на экскурсии в нескольких академических залах Русского музея в Михайловском дворце.

Напомним, Владимир Путин под конец года собрал в Петербурге лидеров стран СНГ на неформальном саммите. В понедельник, 26 декабря, политики уединились в президентской библиотеке имени Ельцина. Во второй день глав государств позвали в Русский музей. Президенты общались на фоне портретов царей и даже Христа.

На саммите Путин и другие президенты СНГ получили девять подарочных новогодних колец с поздравлениями.

На каждом кольце нанесена символика СНГ, слово «Россия» и фраза: «С Новым годом 2023». Кроме того, на ободке выгравированы даты, в которые проходил неформальный саммит глав СНГ.