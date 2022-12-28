Глава рабочего поселка в Хабаровском крае умер на совещании

В Хабаровском крае глава поселка умер во время совещания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рабочем поселке Ванино в Хабаровском крае во время совещания умер глава поселка Андрей Семенов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местной администрации.

«Глава поселка был на совещании вчера, на совете депутатов, стало плохо, упал и умер. Может быть, тромб оборвался, если мгновенная смерть. Не знаем пока», - рассказал собеседник агентству.

Сообщается, что Андрею Семенову было 56 лет.

Напомним, 26 ноября стало известно о том, что в возрасте 64 лет умер Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси. Его смерть была скоропостижной.

Также сообщалось о скоропостижной смерти первого олимпийского чемпиона в танцах на льду Александра Горшкова (он катался в паре с Людмилой Пахомовой). В последние годы Александр Горшков возглавлял Федерацию фигурного катания России.

В Великобритании умер миллиардер Эвелин де Ротшильд, к которому Елизавета II обращалась за финансовыми советами.