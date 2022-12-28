В Киеве мелкую чиновницу из Херсонской области приговорили к 15 годам лишения свободы за сотрудничество с Россией. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Помощницу главы сельсовета из Херсонской области Ларису Котляр приговорили в Киеве к 15 годам лишения свободы за сотрудничество с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

По словам Барбашова, сотрудничество Ларисы Котляр с российскими властями состояло в том, что чиновница распределяла пособия и гуманитарную помощь. Женщину арестовали и депортировали на Украину латвийские власти, когда та решила навестить проживающую в Европе дочь.

Глава района привел историю с Ларисой Котляр как пример репрессий киевского режима против жителей Херсонской области, работавших с российской администрацией.

Ранее Барбашов рассказал, что двое сотрудников мэрии Снигиревки в Херсонской области, которые занимались назначением российских социальных выплат, были арестованы после того, как город перешел под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Напомним, по итогам референдумов-2022 ДНР, ЛНР Херсон и Запорожье проголосовали за присоединение к России.

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