Independent назвала внешнеэкономическую политику Байдена «большой дырой»

Байдена раскритиковали за "дыру в политике". Фото: REUTERS

Внешнеэкономическая политика Байдена стала «большой дырой» в долгосрочной стратегии Соединенных Штатов. Об этом пишет издание Independent.

Автор публикации отмечает, что Байден занимается «решением неотложной проблемы» России в то время, как «более серьезную угрозу» мировому господству США представляет Китай.

«Большая дыра в его стратегии — отсутствие привлекательной экономической и торговой политики, которая могла бы еще теснее связать союзников и друзей», - пишет издание.

Independent упрекает Байдена в излишнем протекционизме и заявляет о «постоянной тревоге» относительно демократии на самом Западе.

Ранее ведущая Fox News заявила, что политика Байдена превратила США в копилку для Украины.

Тем временем более половины американских избирателей не одобряют работу Джо Байдена на посту президента США.

Также ведущий Fox News Карлсон заявил, что политика Байдена ведет к краху экономики США.