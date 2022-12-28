Independent назвала внешнеэкономическую политику Байдена «большой дырой»

Байдена раскритиковали за "дыру в политике".
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Внешнеэкономическая политика Байдена стала «большой дырой» в долгосрочной стратегии Соединенных Штатов. Об этом пишет издание Independent.
Автор публикации отмечает, что Байден занимается «решением неотложной проблемы» России в то время, как «более серьезную угрозу» мировому господству США представляет Китай.
«Большая дыра в его стратегии — отсутствие привлекательной экономической и торговой политики, которая могла бы еще теснее связать союзников и друзей», - пишет издание.
Independent упрекает Байдена в излишнем протекционизме и заявляет о «постоянной тревоге» относительно демократии на самом Западе.
Ранее ведущая Fox News заявила, что политика Байдена превратила США в копилку для Украины.
Тем временем более половины американских избирателей не одобряют работу Джо Байдена на посту президента США.
Также ведущий Fox News Карлсон заявил, что политика Байдена ведет к краху экономики США.