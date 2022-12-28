Депутат Нилов назвал хорошей идеей выплату семьям с детьми перед Новым годом

Ярослав Нилов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если государство примет решение сделать выплату семьям с детьми перед Новым годом, то это будет хорошим подарком и положительно скажется на экономике России. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава комитета Государственной думы по социальной политике Ярослав Нилов.

В частности, на эти средства можно будет купить новогодние подарки маленьким россиянам. По словам депутата, безусловно, есть семьи, которые в дополнительной выплате не нуждаются, но все равно эти деньги пойдут в российскую экономику.

"Если бы на государственном уровне такая мера бы была принята, было бы только хорошо, - подчеркнул Нилов. - Тем более что эти деньги пошли бы реально в экономику".

Как ранее писал сайт KP.RU, в середине декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 3,3 миллиарда рублей на выплаты детям в возрасте от 3 до 7 лет. Инициатором выступил президент России Владимир Путин.

Напомним, еще 20 марта 2020 года глава государства подписал Указ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". В соответствии с ним в регионах приняли местные постановления об утверждении ежемесячных денежных выплат на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.