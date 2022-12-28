Что произошло в ночь на 28 декабря

Путин подписал указ об ответных мерах на введение ценового потолка на российскую нефть. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. В документе говорится, что теперь запрещаются поставки нефти, если в контрактах есть условие "потолка" нефти. Также отмечается, что поставлять нефть с таким условием можно, но только со особого разрешения президента страны.

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