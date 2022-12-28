США готовятся ввести новые требования к прибывающим из Китая из-за коронавируса

В США могут ввести дополнительные требования к прибывающим из Китая Фото: REUTERS

Соединенные Штаты рассматривают варианты дополнительных мер, которые можно ввести к прибывающим в страну из Китая на фоне роста заболеваемости коронавирусом в КНР. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным журналистов, среди предложенных новых требований значатся обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию и временное наблюдения за такими лицами.

Напомним, на прошлой неделе Bloomberg сообщило, что с начала декабря в Китае заболело 248 миллионов человек. Только за один день - 20 декабря, COVID-19 заразились 37 миллионов человек, утверждает агентство. Это сильно отличается от официальных данных, согласно которым суточная заболеваемость составляет несколько тысяч случаев.

Как ранее писал сайт KP.RU, власти Индии приняли решение о возобновлении выборочного тестирования на коронавирус иностранных туристов, прибывающих в аэропорты этой страны. Журналисты уточняют, что соответствующая мера принята в связи с ростом заболеваемости инфекцией в ряде стран.