На 32 году жизни умер Джо Мерса, регги-музыкант и внук Боба Марли

Джо "Мерса" Марли Фото: Кадр видео

Умер Джо Марли (известен под псевдонимом Джо Мерса), внук знаменитого Боба Марли. Ему был 31 год. Об этом сообщает издание TMZ.

Джо Мерса продолжил дело своего известного предка и занимался музыкой в стиле регги. Развивать свое творчество помешала астма. По данным журналистов, именно она и связана с причиной смерти.

Джо Марли выпустил первый альбом (Comfortable) в 2014 году. Следующий (Eternal) вышел в 2021 году. Также принимал участие в записи альбома Strictly Roots (2015) группы Morgan Heritage, который удостоился премии "Гремми" за лучший альбом в стиле регги. Там Джо Мерса исполнил часть песни Light It Up.

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