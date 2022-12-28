Во Франции начали выдавать талоны на дрова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Франции, которые отапливают свои домохозяйства дровами, с 27 декабря 2022 года могут получить чек на сумму от 50 до 200 евро, в зависимости от своего дохода. Об этом говорится в публикации издания Ouest France.

- Данная мера принята правительством, чтобы помочь французским домохозяйствам справиться с резким ростом затрат на электроэнергию, - объясняется в публикации.

Такой талон может быть выдан только в случае предъявления именного счета (или справки для домохозяйств с коллективным отоплением), подтверждающего покупку дров на минимальную сумму 50 евро. Сумма выплаченной помощи затем будет рассчитана в соответствии с доходом заявителей и их семейным положением.

- При чуть более высоком доходе будет выписан талон на сумму 100 евро. Только состоятельные или очень обеспеченные семьи не будут иметь на это права, - уточняет Ouest France.

Как предполагают французские власти, талоны получат порядка 70% (около 2,6 миллиона) домохозяйств, которые отапливаются дровами.

До этого сообщалось, что еще летом 2022 года жители Нидерландов начали запасаться дровами к предстоящий зиме на фоне роста цен на газ для того, чтобы иметь возможность обогреть свои дома самостоятельно. Как писала газета Volkskrant, дрова в Нидерландах становятся дефицитным, а их стоимость растет, поскольку жители страны начали массово их закупать.

Тем временем, в Германии каждый второй житель боится замерзнуть зимой. Таковы результаты опроса, проведенного INSA. Граждан ФРГ пугает, что из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе они не смогут обогреть свои жилища в холодный сезон.