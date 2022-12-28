Банки реструктуризировали кредиты мобилизованных и их родственников на 58,8 млрд рублей Фото: Александр КОЦ

Российские банки по состоянию на 30 ноября 2022 года реструктурировали 155 тысяч кредитов военнослужащих и членов их семей на сумму 58,8 миллиарда рублей. Об этом рассказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

При этом эксперт отметила, что уровень реструктуризаций по кредитам мобилизованных почти в ноябре два раза ниже, чем показывали оценки Центробанка в сентябре.

- По данным опроса банков, фактически предоставлена реструктуризация по 155 тысячи кредитов военнослужащих и членов их семей на общую сумму 58,8 миллиарда рублей, - сказала она в интервью "Известиям".

Также уточняется, что в ипотечном кредитовании доля реструктуризаций растет медленнее, чем в потребительском.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал новый закон – налоговой службе поручено следить за кредитными каникулами мобилизованных, за списанием их долгов и другими вещами.

Как рассказывал сайт KP.RU, каникулы касаются всех кредитов - ипотечных, потребительских, которые были взяты индивидуальными предпринимателями для развития бизнеса… Собственно, любых кредитов и займов.