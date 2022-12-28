Депутат Милонов попросил проверить цены в сетевых магазинах перед Новым годом Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой проверить ценники в сетевых магазинах. Парламентарий уверен, что продавцы специально задирают цены в предновогодней суете, чтобы получать большую выручку.

Миллионы россиян сейчас заняты хлопотами по хозяйству и часто на возросшие на пару рублей ценники не обращается внимание. Но если посмотреть суммарно, то прибавка бьет по кошельку.

Большинство покупателей стараются посещать именно сетевые магазины, где есть все необходимое и по умеренной цене. Именно этим пользуются сетевики, увеличивая стоимость в канун встречи Нового года и Рождества.

Покупатели становятся жертвой еще одного заблуждения: с некоторых пор магазины перестали указывать цену за килограмм. Вместо этого указывается цена на 100 гр.

В связи с этим депутат обратился на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского с предложением провести проверку магазинов на предмет необоснованного повышения цен, сговора и использования недобросовестных приемов ведения бизнеса, пишет RT.

Для получения наибольшей прибыли магазины нередко прибегают к направлению маркетинга — мерчандайзингу. Оно предполагает создание так называемых «золотых полок», которые однако имеют свои секреты, предупредила ФАН доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Оксана Гончаренко.

Стресс в предновогодний период ощущают 43% опрошенных россиян. При этом самым раздражающим в декабре для них является большая загруженность на работе (26%), пишет газета "Известия".