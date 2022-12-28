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НовостиПолитика28 декабря 2022 6:36

Захарова ответила пословицей на призывы Украины исключить Россию из ООН

Захарова заявила, что нет необходимости реагировать на призывы Киева исключить Россию из ООН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: REUTERS

Нет никакой необходимости реагировать на призывы Украины исключить России из Организации объединенных наций (ООН). Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в эфире радио Sputnik в среду, 28 декабря 2022 года.

Дипломат в связи с этим напомнила известную пословицу.

"Ничего не делать. Это тот самый случай, когда собака лает, караван идет", - ответила Захарова на соответствующий вопрос журналиста.

Представитель российского внешнеполитического ведомства назвала подобные призывы Киева "болезненными заявлениями", лишенными исторической сути, логики и даже понимания, к чему они могут привести.

Как ранее писал сайт KP.RU, в МИД Украины призвали исключить Россию из ООН. В украинском министерстве также заявили, что российская сторона заняла место постоянного члена Совбеза ООН в "обход Устава организации".

Напомним, Соединенные Штаты не видят возможности исключения России из Совета Безопасности ООН, хотя хотели бы добиться этого. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, США продолжат добиваться изоляции Москвы на международных площадках.