Захарова ответила пословицей на призывы Украины исключить Россию из ООН

Мария Захарова Фото: REUTERS

Нет никакой необходимости реагировать на призывы Украины исключить России из Организации объединенных наций (ООН). Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в эфире радио Sputnik в среду, 28 декабря 2022 года.

Дипломат в связи с этим напомнила известную пословицу.

"Ничего не делать. Это тот самый случай, когда собака лает, караван идет", - ответила Захарова на соответствующий вопрос журналиста.

Представитель российского внешнеполитического ведомства назвала подобные призывы Киева "болезненными заявлениями", лишенными исторической сути, логики и даже понимания, к чему они могут привести.

Как ранее писал сайт KP.RU, в МИД Украины призвали исключить Россию из ООН. В украинском министерстве также заявили, что российская сторона заняла место постоянного члена Совбеза ООН в "обход Устава организации".

Напомним, Соединенные Штаты не видят возможности исключения России из Совета Безопасности ООН, хотя хотели бы добиться этого. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, США продолжат добиваться изоляции Москвы на международных площадках.