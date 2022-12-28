Россияне рассказали, что больше всего раздражает их в предновогодней суете Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До Нового года остаются считанные деньки и россияне активно заняты подготовкой к празднику. Но далеко не всех радует предновогодняя суете. Россияне рассказали, что больше всего раздражает их в подготовке к празднику.

Готовка выводит из себя каждого 11-го опрошенного, это подтвердили 9% респондентов. На второй строчке в списке ненавистных дел — уборка и мытье посуды (8%).

7% страдают от мысли, что надо искать подарки, еще столько же, недовольный предпраздничной суетой.

Мысль о том, что нужно идти в магазин и закупать продукты для готовки, выводит из равновесия 6% респондентов. А еще 5% сетуют на большие траты в декабре.

Есть категория людей, которых раздражают в это время любые дела – таковых 5%. А вот ожидание самого праздника не по душе 2%, 4% вовсе не готовятся к празднику.

Но все таки, почти для половины россиян встреча Нового года – это приятное событие и ничего нервирующего в процессе подготовки нет. Такой ответ выбрали 39% респондентов. Для сравнения, в 2021 году такой ответ дали 44% опрошенных.

Примечательно, что готовка, уборка и траты больше раздражают женщин. А вот мужчины сердятся на общую суету и поиски подарков.

Опрос был проведен сервисом по поиску работы SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Ранее, топ универсальных бьюти-подарков к Новому году составила владелица салона красоты, предприниматель Надежда Степанова.

Хорошим презентом станут гаджеты, которые помогут сократить количество посещений косметолога, пишет ФАН.

Тем временем, аналитики выяснили на что больше всего денег тратят россияне перед новогодними праздниками. основная часть средств уходит на новогодний стол и покупку подарков. Более 32% опрошенных заявили, что планируют потратить на продукты до 15 тысяч рублей, сообщает "360".