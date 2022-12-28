Орешкин допустил ускорение экономической динамики в России в начале 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что в начале 2023 года экономику страны ждет позитивный импульс, за которым последует серьезное ускорение экономической динамики.

Он также добавил, сейчас год заканчивается с инфляцией ниже целевого уровня, а если говорить про внутренний спрос, то он оказался не такой сильный - в декабре его номинальный рост составил примерно 5%.

- Очень важно то, что есть предпосылки для того, что экономическая динамика в начале следующего года может довольно серьезно ускориться, - сказал помощник российского лидера РБК.

Летом этого года Орешкин заявлял, что в России не будет возврата к советской экономике. По его словам, на сегодняшний день в мире происходят глубинные изменения и прежним он уже не станет. При этом российская экономика не намерена "закрываться", а возврата к неэффективной советской экономике не будет.