Володин сообщил о повышении МРОТ и прожиточного минимума с 1 января 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России с 1 января 2023 года повысятся минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум граждан. Об этом сообщил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Также в будущем году в стране будет введен "золотой стандарт" школьного образования - федеральные общеобразовательные программы, и в силу вступит закон о едином пособии на детей, уточнил он.

- С 1 января повысится МРОТ и прожиточный минимум. Это приведет к росту социальных пособий. Появятся единые условия для выплат семьям с детьми. На ребенка до 3 лет можно будет получить дополнительные средства из маткапитала вне зависимости от количества детей, - приводятся слова политика в телеграм-канале Думы.

16 242 рубля - таким будет в России минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года. Соответствующий федеральный закон подписал президент Владимир Путин. Рост составит 6,3%. Кстати, в этом году МРОТ повышали уже дважды: с 1 января его увеличили до 13 890 рублей, а с 1 июня - до 15 279 рублей. В регионах и отдельных отраслях существует свой МРОТ, но он не может быть ниже федерального, только выше.