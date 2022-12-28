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НовостиПолитика28 декабря 2022 7:51

В США задумали безнаказанно ударить по России

Аналитики RAND: Главная задача США - "наказывать" и "сдерживать" Россию
София ГОНЧАРОВА
В США задумали безнаказанно ударить по России

В США задумали безнаказанно ударить по России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Накануне католического Рождества аналитики корпорации RAND опубликовали новый доклад о стратегии эскалации Соединенных Штатов в противостоянии с Россией.

В документе говорится, что, несмотря на призывы западных политических сил к переговорам с Россией по украинской ситуации, американские военные готовятся не к замораживанию конфликта в Европе, а к его обострению.

Эксперты считают, что главная задача Вашингтона в текущем кризисе заключается в том, чтобы "наказывать" и "сдерживать" Россию.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены в отношениях с Россией руководствоваться прагматичным подходом. В новой стратегии национальной безопасности США, как сказано в тексте документа, страна планируют сдерживать Россию, однако будет взаимодействовать в тех областях, которые, интересуют обе стороны, например, сфера безопасности. Вместе с тем РФ названа в стратегии страной, которая представляет "актуальную угрозу безопасности в Европе".