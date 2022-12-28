Глава "Аэрофлота" сообщил, что 13 самолетов авиакомпании арестовано за рубежом из-за санкций

За рубежом арестовали 13 самолетов "Аэрофлота" Фото: REUTERS

Антироссийские санкции Запада стали причиной ареста 13 из 357 самолетов авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщил РБК гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.

По его словам, все арестованные иностранные воздушные суда иностранного производства. Их арестовали во время техобслуживания или при выполнении международных рейсов.

Александровский уточнил, что у авиакомпании имеется 89 самолетов без двойной регистрации, и их число будет увеличиваться.

"Но нет прямой зависимости между регистрацией и возможностями международных полетов, - добавил собеседник издания. - Есть целый ряд других ограничений, связанных с международными перевозками. Кроме просто двойной регистрации есть американские "черные списки".

Например, под них попадают лайнеры, в которых доля американских комплектующих превышает 30%. В некоторых странах имеются ограничения по обслуживанию российских судов, например, их могут отказаться заправить. Это накладывают отпечаток на возможность полетов в отдельные государства, заключил гендиректор авиакомпании.

Как ранее писал сайт KP.RU, почти 900 млн рублей направит российское правительство в 2023 году на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Инвестиции получит ПАО "ОАК". Предприятию будет выделено еще 550 млн рублей на доработку самолетов Ил-114-300.

Напомним, власти Сирии разрешили российским гражданским самолетам пролетать через свое воздушное пространство, рассказал глава службы гражданской авиации арабской республики Басем Мансур. По его словам, российская сторона обратилась к властям Сирии за разрешением пересекать ее воздушное пространство, и "правительство Сирии сразу выдало его".