Попова предупредила о серьезных осложнениях при свином гриппе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свиной грипп дает очень серьезные осложнения и может стремительно развиваться, предупредила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это коварный грипп, и осложнения дает очень серьезные. Он может стремительно развиваться и давать очень серьезные состояния, ну и, конечно, он очень заразный», – заявила глава ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

Попова призвала россиян быть осторожными и беречь себя, а при осложнениях немедленно обращаться за медицинской помощью. Она добавила, что более 98% заболевших свиным гриппом в России не делали прививки.

Напомним, свиной грипп А(H1N1)-2009 выявлен уже во всех регионах России. Он преобладает среди вариантов вируса, но общая заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 7%.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в середине ноября Роспотребнадзор предупредил, что в России начинает нарастать активность трех опасных вариантов вируса гриппа.