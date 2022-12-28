Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 декабря 2022 8:08

Попова предупредила о серьезных осложнениях при свином гриппе

Глава Роспотребнадзора призвала при осложнениях немедленно обращаться к врачам
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Попова предупредила о серьезных осложнениях при свином гриппе

Попова предупредила о серьезных осложнениях при свином гриппе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свиной грипп дает очень серьезные осложнения и может стремительно развиваться, предупредила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это коварный грипп, и осложнения дает очень серьезные. Он может стремительно развиваться и давать очень серьезные состояния, ну и, конечно, он очень заразный», – заявила глава ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

Попова призвала россиян быть осторожными и беречь себя, а при осложнениях немедленно обращаться за медицинской помощью. Она добавила, что более 98% заболевших свиным гриппом в России не делали прививки.

Напомним, свиной грипп А(H1N1)-2009 выявлен уже во всех регионах России. Он преобладает среди вариантов вируса, но общая заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 7%.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в середине ноября Роспотребнадзор предупредил, что в России начинает нарастать активность трех опасных вариантов вируса гриппа.