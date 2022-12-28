Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика28 декабря 2022 8:37

"Какой позор": пользователи Twitter ужаснулись словам Бербок о России

Пользователи Twitter потребовали отставки главы МИД Германии Бербок после слов о России
София ГОНЧАРОВА
"Какой позор": пользователи Twitter ужаснулись словам Бербок о России

"Какой позор": пользователи Twitter ужаснулись словам Бербок о России

Фото: REUTERS

Пользователи Twitter вновь начали обсуждать заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о России. Накануне она в интервью румынскому телеканалу Digi24 заявила, что Германия считает невозможным сохранять нормальные отношения с нынешней Россией.

По мнению Бербок, Берлин продолжит ужесточать санкции в отношении Москвы и намерен и дальше оказывать поддержку Украине "столько, сколько это потребуется".

- Недальновидные и провокационные слова главы МИД Германии только усиливают ненависть россиян к ФРГ. Это может иметь очень плачевные последствия, - пишут пользователи соцсети.

А некоторые из них и вовсе считают "позором" подобные заявления чиновницы.

- Как много некорректных слов ... Какой позор, - шокирован другой пользователь Twitter.

Ранее сторонники бывшего председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскара Лафонтена высказались против слов министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о России, указав на то, что это может высказывание может обернуться серьезными последствиями для Берлина.