"Какой позор": пользователи Twitter ужаснулись словам Бербок о России Фото: REUTERS

Пользователи Twitter вновь начали обсуждать заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о России. Накануне она в интервью румынскому телеканалу Digi24 заявила, что Германия считает невозможным сохранять нормальные отношения с нынешней Россией.

По мнению Бербок, Берлин продолжит ужесточать санкции в отношении Москвы и намерен и дальше оказывать поддержку Украине "столько, сколько это потребуется".

- Недальновидные и провокационные слова главы МИД Германии только усиливают ненависть россиян к ФРГ. Это может иметь очень плачевные последствия, - пишут пользователи соцсети.

А некоторые из них и вовсе считают "позором" подобные заявления чиновницы.

- Как много некорректных слов ... Какой позор, - шокирован другой пользователь Twitter.

Ранее сторонники бывшего председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскара Лафонтена высказались против слов министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о России, указав на то, что это может высказывание может обернуться серьезными последствиями для Берлина.