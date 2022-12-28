Американские конгрессмены опасаются, что США опоздали с военной помощью Тайваню Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конгрессмены от Республиканской партии Соединенных Штатов заявили, что США опоздали с военной помощью Тайваню и наращиванием военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По информации Politico, законодатели-республиканцы скептически относятся к заявлениям Вашингтона об увеличении поддержки для защиты Тайваня от вторжения Китая. Как считают конгрессмены, КНР имеет достаточно большой военно-морской флот и авиацию. По их мнению, Пекин в состоянии дать отпор США.

Кроме того, отмечается, что поставки вооружений Тайваню на миллиарды долларов сейчас задерживаются в связи с проблемами с цепочками поставок. Среди причин этого называются пандемию коронавируса и ситуацию вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены поставить на Тайвань около 100 ракет для систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot.

Как писал сайт KP.RU, в середине декабря Тайвань заявил о заходе 18 бомбардировщиков Китая в опознавательную зону систем ПВО острова.