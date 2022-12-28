«Аэрофлот» заявил, что возраст самолетов Airbus и Boeing компании позволяет летать на них после 2030 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возраст самолетов Airbus и Boeing, находящихся в парке «Аэрофлота», позволяет использовать их и после 2030 года, заявил генеральный директор компании Сергей Александровский.

Как отметил глава компании в интервью с РБК, большую часть авиапарка перевозчика составляют самолеты Airbus А320 (64 единицы), Boeing 737–800 (37 лайнеров) и Boeing 777–300ER (22 самолета). После начала военной спецоперации на Украине Запад ввел запрет на поставку новых лайнеров и авиазапчастей, из-за чего «Аэрофлот» не смог получить 15 из 22 заказанных Airbus A350–900, сообщил гендиректор компании.

Александровский подчеркнул, что «чем больше перевозчик сохранит в летной годности импортных самолетов, тем лучше», поскольку это будет конкурентным преимуществом. Поскольку власти России не снимали с компании задачу обеспечения транспортной доступности, «Аэрофлот» старается сохранить в летной годности как можно больше судов, добавил он.

Напомним, после начала спецоперации Запад запретил поставки иностранных самолетов и запчастей в Россию. Сайт KP.RU разбирался, на чем теперь будут летать россияне.

Между тем в России самолеты начали разбирать на запчасти из-за санкции.