В Минске проверяют готовность по переводу военнослужащих с мирного на военное время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны Республики Беларусь сообщили, что Минская военная комендатура начала проверку по переводу военнослужащих с мирного на военное время.

- В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности,... в Минской военной комендатуре проводится комплекс мероприятий по переводу с мирного на военное время, - сказано в сообщении военного ведомства в телеграм-канале.

При этом уточняется, что целью данных мероприятий является проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия провели совместные военные учения "Союзная решимость-2022". Маневры проводятся для отработки задач "по пресечению и отражению внешней агрессии". Проведение данных военных учения необходимы странам для возможности отработать пресечение внешней агрессии и противодействие терроризму.