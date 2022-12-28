Воздушная тревога объявлена на всей Украине Фото: REUTERS

28 декабря воздушная тревога объявлена на территории всей Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сигналы об угрозе с воздуха стали звучать в регионах страны с 12:22 по мск, а спустя несколько минут тревога была объявлена по всей Незалежной. Ранее в этот день сирены звучала в Киеве и Харькове.

До этого тревога по всей стране звучала 27 декабря.

26 декабря воздушная тревога была объявлена в шести регионах Украины. По данным онлайн-карты Минцифры страны, сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

А недавно сайт KP.RU писал, что врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что удары российских сил по объектам энергетической инфраструктуре Украины создают армии противника серьезные проблемы, тем самым приближая поражение Киева.