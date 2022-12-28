Хуснуллин сообщил о введении в эксплуатацию рекордных 100 млн кв. м жилья в России в 2022 году Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что площадь введенного в эксплуатацию в стране жилья по итогам 2022 года составит 100 миллионов квадратных метров, что является рекордом.

- Ввод жилья в этом году будет исторический, мы точно уже планку в 100 млн кв. метров перешагнем, к концу января будет более точно известно, сколько именно жилья построено, - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Также Хуснуллин отметил, что благодаря такому объему построенной недвижимости удалось улучшить жилищные условия 3,6 миллиона семей.

Ранее сообщалось, что аналитики сервиса недвижимости Домклик от Сбера подвели ипотечные итоги ноября. Они говорят о том, что интерес к ипотеке у россиян не ослабевает. В ноябре Сбер выдал 82,6 тысячи жилищных займов на общую сумму 259 млрд рублей. Это больше, чем в октябре - тогда был 251 млрд.