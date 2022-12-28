Индонезия планирует принять до 85 тысяч туристов из России в 2023 году

В Индонезии ожидают прибытия до 85 тысяч туристов из России в 2023 году Фото: Олег ЗОЛОТО

Минтуризма Индонезии рассчитывает, что страну в 2023 году посетят до 85 тысяч российских туристов. Об этом заявил представитель ведомства Ни Маде Аю Мартини. Его слова приводит агентство ANTARA.

По его словам, минимальное количество отдыхающих из России в Индонезии в грядущем году составит 40,2 тысячи человек.

"В следующем году мы планируем принять минимум 40,2 тысячи человек из России, а наша максимальная цель — около 85 тысяч туристов", - уточнил чиновник.

Напомним, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин выразил мнение, что европейские страны потеряют до миллиарда евро от отсутствия российских туристов, связанного с санкциями, проблемами с платежными системами и логистикой.

Вице-президент РСТ добавил, что на этом фоне порядка 20% туристов, отказавшись от выездного туризма, выбрали внутренний, что можно считать позитивной тенденцией.

Как ранее писал сайт KP.RU, торговый представитель РФ в Хельсинки Антон Логинов сообщил журналистам, что туристический сектор Финляндии без отдыхающих из России теряет свыше 2 млрд евро в год. По его словам, до пандемии россияне составляли наиболее многочисленную группу зарубежных туристов, посещавших страну.