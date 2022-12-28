Видео ликвидации боевиков в Нальчике опубликовала ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России опубликовали кадры ликвидации двух бандитов в лесу пригорода Нальчика.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России опубликовали кадры ликвидации двух бандитов в лесу пригорода Нальчика. Они пытались оказать вооруженное сопротивление спецназу ФСБ России, а потому умерли очень быстро.

В минувший понедельник оперативники ФСБ России дали возможность бандитам выйти в район их схрона и откопать взрывчатку и оружие. На месте боя обнаружены: бомба на основе смеси аммиачной селитры и алюминиевой пудры мощностью около 2 килограмма в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы.

Отметим, что за бандитами было давно установлено оперативное наблюдение, которое осуществлялось в рамках возбужденного уголовного дела по ч.1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («приготовление к теракту») УК РФ.

В 2021 году фигуранты дела вышли из колонии, где являлись членами террористического сообщества, что действовало в ФКУ «ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике. Еще в колонии они вербовали осужденных к участию в боевых действиях в рядах ВСУ, а потому представляли особый оперативный интерес даже после выхода из колонии.

По мнению следствия вербовкой они занимались по заданию украинских спецслужб. После того, как они вышли из колонии им поручили подготовку террористического акта в Чегеме.

- После совершения преступления террористы планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации, - подчеркнули в ФСБ России.

В следствии отметили, что в регионе осуществляются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению возможных сообщников террористов.