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НовостиПолитика28 декабря 2022 10:19

Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Эстонии Каллас об украинских беженцах

Захарова считает, что Гитлер гордился бы премьер-министром Эстонии Каллас
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Адольф Гитлер гордился бы премьер-министром Эстонии Каей Каллас, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала слова эстонской чиновницы об украинских беженцах.

“Кайла, Адольф (Гитлер - прим. ред.) Вами гордился бы. Без Вас было бы намного сложнее доказать расчеловечивание коллективного Запада. Эстония для эстонцев же, да?”, - написала Захарова в своем Телеграм-канале.

Также дипломат напомнила слова Каллас об украинских беженцах. Так, недавно премьер-министр Эстонии заявила, что власти страны не хотели бы, чтобы у них в государстве появилась новая община, не говорящая по-эстонски. “Эти люди получают доступ к нашей системе пособий и оказывают конкретное влияние на наших налогоплательщиков”, - добавила эстонская чиновница.

Ранее в Эстонии назвали "ерундой" проблемы украинских беженцев. Союз работодателей страны призвал обратить внимание на закрытие предприятий по всей стране.