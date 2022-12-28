Песков назвал преждевременными разговоры об ответных мерах на газовый потолок цен

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Разговоры об ответных мерах России на принятие потолка цен на газ преждевременны, ситуация требует тщательного анализа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду, 28 декабря 2022 года.

"Газовый рынок имеет свою специфику. Ситуация анализируется, - уточнил официальный представитель Кремля. - Далее, разумеется, после того как анализ будет завершен, уже будут формулироваться какие-то дальнейшие шаги".

Напомним, страны ЕС 20 декабря установили динамический потолок цен на газ в 180 евро за МВт/ч (около 2000 долларов за тысячу кубометров). Это условие начнет действовать с 15 февраля 2023 года. Слово "динамический" означает, что в случае чего потолок можно перевесить чуть повыше или пониже.

Как ранее писал сайт KP.RU, вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва в ответ на введение потолок цен на российскую нефть намерена запретить поставки черного золота и нефтепродуктов в страны, которые будут в своих контрактах требовать его соблюдения.