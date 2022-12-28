Глава Минобороны Франции Лекорню прибыл в Киев

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл с визитом в Киев, сообщают французские СМИ.

По информации телеканала TF1, у главы французского Минобороны запланирована встреча с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Кроме того, Лекорню проведет заседание с рабочей группой Министерства обороны Украины, на котором стороны обсудят военную помощь Парижа Киеву.

В сообщении говорится, что министр обороны Франции начал визит на Украину с возложения венка к Стене памяти героев в столице республики.

Напомним, Франция поставила Киеву ракетные установки и системы ПВО Crotale и планирует в начале следующего года поставить новую партию оружия. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу LCI.

Как писал сайт KP.RU, в конце ноября глава Минобороны Украины заявил о получении французских реактивных систем залпового огня LRU.