Песков: указ Путина о мерах по нефти распространяется и на действующие контракты с “потолком цен” Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Указ президента России Владимира Путина об ответе РФ на "потолок цен" нефти распространяется и на действующие контракты, если там присутствует ссылка на данный "потолок цен", сообщил журналистам сегодня, 28 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Если там есть ссылка на некий "потолок цены", то конечно (распространяется - прим. ред.). Это является неприемлемым…", - уточнил Песков.

Напомним, 5 декабря 2022 года стало переломной датой в истории мирового рынка углеводородов. С этого дня европейские страны ввели запрет на покупку российской нефти, поставляемой по морю, а еще заработал так называемый “потолок цен”.

Также ранее сайт KP.RU писал, что цены на нефть и газ бьют рекорды. Отмечалось, что зарубежные клиенты хотят отказаться от поставок из России, но пока не могут.