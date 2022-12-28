Bloomberg: Япония получит первую за семь месяцев партию нефти из России

Япония возобновила поставки российской нефти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Танкер с нефтью из объекта "Сахалин-2" направился в Японию. Это будет первой за семь месяцев поставкой из России – последняя была в мае 2022 года. Об это сообщает агентство Bloomberg.

По данным журналистов, речь идет о судне "Залив Байкал", которое загрузили нефтью в среду, 28 декабря 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, Япония, ввела потолок цен на российскую нефть, но данное решение не будет касаться нефти, которую добывают в рамках проекта "Сахалин-2". Такое заявление сделало Министерство иностранных дел страны в начале декабря.

Отмечается, что решение о выводе нефти с "Сахалина-2" из-под потолка цен было принято "с точки зрения энергетической безопасности Японии".

Напомним, накануне Европейский союз окончательно утвердил потолок цен на российскую нефть. Согласно документу, она составляет 60 долларов за баррель при условии, что нефть будет продаваться по цене по меньшей мере на 5% ниже рыночной.