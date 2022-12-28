Путин подписал законы о создании системы гарантий для добровольных пенсионных программ с 1 января 2023 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин 28 декабря подписал пакет законов о создании с 1 января 2023 года системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ. Соответствующие документы опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Данное нововведение предусматривает появление на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) системы страхования на случай банкротства негосударственных пенсионных фондов (НПФ) или лишения их лицензии. Если же подобное произойдет, то компенсации будут выплачиваться из фонда гарантирования пенсионных резервов, который пополнят из взносов НПФ и других источников.

Еще в 2019 году в Министерстве финансов разработали законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Один из основных элементов проекта - исключительно добровольный порядок присоединения российских граждан к системе накоплений. Тогда же сообщалось, что правительством будет гарантироваться сохранность долгосрочных пенсионных накоплений.