Китай отменяет тестирование на коронавирус для въезжающих в страну с 8 января 2022 Фото: REUTERS

Власти Китая отменяют ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию для въезжающих в страну с 8 января следующего года. Об этом сообщает Главное таможенное управление республики.

Как уточняется на сайте ведомства, въезжающие в Китай должны будут по-прежнему предоставлять сотрудникам таможни результаты ПЦР-тестирования, сделанного за 48 часов до въезда в КНР.

Также с 8 января 2023 года Китая перестанет тестировать на коронавирус замороженные продукты и продукты, не относящиеся к холодовой цепи.

Как писал сайт KP.RU, в начале января Китай отменит большую часть ограничений для прибывающих в страну иностранных туристов и граждан, побывавших за рубежом.

Изменения связаны с тем, что власти КНР решили проводить новую политику в отношении коронавируса: если раньше все было подчинено правилам «нулевой терпимости» к COVID-19, то теперь в Китае считают, что необходимо адаптироваться к условиям постоянного присутствия коронавируса в повседневной жизни.