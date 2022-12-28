Обвиняемая в убийстве троих детей жительница Екатеринбурга частично признала вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга, которая обвиняется в убийстве троих своих несовершеннолетних детей, частично признала вину. Об этом сообщил адвокат Олег Грязютин.

«Вину признает частично», – рассказал он в беседе с журналистами.

Женщина объяснила, что в момент убийства находилась в состоянии наркотического опьянения. При этом она постоянно меняет свои показания, отметил адвокат.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 26 декабря, жительница Екатеринбурга убила трех своих детей. Источник, знакомый с ситуацией рассказал, что когда нашли женщину, она лежала на телах своих детей. О случившемся женщина сама написала родным.

Погибли два сына, одному из которых было около 15 лет, а другому примерно 10, а также их сестра, которой было около 5 месяцев. По неподтвержденным данным, мать задушила их проводом.