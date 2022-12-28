Процедура банкротства оператора "Северного потока 2" приостановлена до июля 2023 года

Мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG продлен до июля 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Процедура банкротства компании Nord Stream 2 AG, выступающей оператором газопровода "Северный поток - 2", вновь приостановлена. На этот раз ее отложили до июля 2023 года.

Суд в швейцарском Цуге по просьбе компании продлил Nord Stream 2 AG временный мораторий на выплату кредитов еще на пять месяцев - на период по 10 июля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Временным управляющим оператора остается фирма Transliq AG.

Напомним, в мае 2022 года сообщалось, что суд принял решение на время приостановить процедуру банкротства Nord Stream 2 AG до 10 сентября 2022 года. Позднее срок моратория был продлен до 10 января 2023 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, стоимость ремонтных работ на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", поврежденных в результате диверсии, оценивается минимум в 500 миллионов долларов. Об этом сообщил оператор газопроводов с уточнением, что оценка причиненного ущерба продолжается.