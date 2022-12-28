Как установить приложение "Сбера" на iPhone Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Клиенты Сбербанка теперь могут установить мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" на свои устройства Apple. Сделать это можно в отделениях организации. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Сбера.

Все, что необходимо сделать - найти подходящий офис, выбрав услугу "установка приложения СберБанк Онлайн на iPhone" и прийти в отделение банка, где сотрудники установят приложение.

- Установим приложение для доступа к сервисам "Сбера" на iPhone в удобном для вас офисе! Принесите ваш смартфон. Мы всё сделаем, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мобильные приложения Сбербанка (не только для физических лиц, но и для инвесторов, бизнеса и даже детей) удалил из своего магазина AppStore. Они стали недоступны для пользователей айфонов. Но только для тех, кто еще не успел скачать их в телефон. Если приложение уже установлено, оно работает в штатном режиме.