Умер Владимир Лусканов, глава информслужбы телеканала “Россия-Культура”

Владимир Лусканов, фото: Владимир Гердо/ТАСС

В возрасте 67 лет умер руководитель информационной службы телеканала “Россия-Культура” Владимир Лусканов. Причина смерти не озвучивается.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в беседе с изданием News.ru охарактеризовал Лусканова как большого профессионала и талантливого коллегу.

“Он много десятков лет посвятил работе журналиста… Он был смелым, высокопрофессиональным и талантливым журналистом… От имени СЖР выражаю самые глубокие соболезнования семье и коллегам Владимира Лусканова!” - сказал Соловьев.

Лусканов освещал конфликты на территории Абхазии, а также вел рубрики о первой чеченской кампании. В разные периоды времени работал на НТВ и РТР. В 2001 году создал программу “Вести-Москва”, до 2013 года занимал должность ее исполнительного продюсера.

Ранее стало известно, что на 58-м году жизни умер журналист Андрей Бабицкий. Об этом сообщил историк Григорий Пернавский.

Также ранее сообщалось, что умер журналист телеканала "Россия 1" Олег Пакшин.