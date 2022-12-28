Почетный Папа Бенедикт XVI Фото: REUTERS

Состояние здоровья почетного Папы Бенедикта XVI ухудшилось в последние несколько часов. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни в среду, 28 декабря 2022 года.

По его словам, плохое самочувствие 95-летнего Бенедикта XVI связано с его преклонным возрастом. В связи с этим Папа Римский Франциск призвал верующих молиться за своего предшественника.

"Ситуация на данный момент остается под контролем, за ним постоянно наблюдают врачи", - уточнили в Ватикане.

Как ранее писал сайт KP.RU, Папа Римский Франциск назвал почетного Папу Бенедикта XVI "святым". Он также отметил, что нередко навещает предшественника.

Напомним, Бенедикт XVI отрекся от Святого престола в 2013 году, объяснив это решение тем, что оказался слишком слаб для управления церковью. Тем самым он стал первым Папой Римским за последние несколько столетий, добровольно оставившим титул понтифика.