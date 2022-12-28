Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2022 году составит 72,4 года

В России значительно увеличилась ожидаемая продолжительность жизни в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России увеличилась ожидаемая продолжительность жизни в 2022 году. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24" в среду, 28 декабря.

По его словам, на фоне высокой заболеваемости коронавирусом с января по апрель прогнозировалось, что показатель составит порядка 71 года, но на деле по итогам года он превысит 72,4 года.

"Мы видим, что ожидаемая продолжительность жизни составит выше, чем 72,4 года, - уточнил Мурашко. - Это показатели, которые по сравнению с 2021 годом улучшились на 2,4 года".

Глава Минздрава добавил, что речь идет именно о прогнозе. Окончательный итог может превзойти даже эти оценки, утверждает чиновник.

Как ранее писал сайт KP.RU, в середине декабря Михаил Мурашко сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в нашей стране с конца 2021 года увеличилась на 1,8 года. Глава Минздрава также заверил, что РФ вышла на устойчивую тенденцию снижения смертности.

Министр добавил, что теперь предстоит продумать подходы, которые позволили бы государству еще быстрее поднять среднюю продолжительность жизни.

Напомним, Михаил Мурашко еще в ноябре говорил о том, что план, связанный с увеличением показателей ожидаемой продолжительности жизни в России, к концу текущего года будет перевыполнен.

Незадолго до этого помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что целевое значение, связанное с ожидаемой продолжительности жизни, которое ранее было установлено Единым планом на период до 2024 года, составляет 71,03 года.