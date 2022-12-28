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НовостиПолитика28 декабря 2022 12:27

Власти Запорожья заявили об участии в боевых действиях на Украине более 10 тысяч поляков

Рогов заявил, что в боевых действиях на Украине в 2022 участвовали более 10 тысяч поляков
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Власти Запорожья заявили об участии в боевых действиях на Украине более 10 тысяч поляков

Власти Запорожья заявили об участии в боевых действиях на Украине более 10 тысяч поляков

Фото: REUTERS

Более 10 тысяч граждан Польши приняли участие в боевых действиях на Украине в этом году, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Через «восточный фронт» прошло не менее 10 тысяч поляков с начала специальной военной операции. Я говорю о тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях», – сказал он в беседе с ТАСС.

Рогов не стал говорить, сколько польских наемников участвует в боевых действиях в настоящее время, поскольку идет передислокация людей. Член ВГА Запорожья отметил, что с учетом инструкторов, которые обучали солдат Вооруженных сил Украины, число поляков, участвующих в боях на стороне Киева, может достигать 12 тысяч. Кроме того, он допустил изменения в законодательстве Польши в связи с претензиями Варшавы не территории Западной Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что польские наемники кидали гранаты и стреляли в мирных жителей в Харьковской области.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что власти Польши форсируют подготовку к захвату территорий Западной Украины. Речь идет о Львовской, Ивано-Франковской и части Тернопольской областей, уточнил он.

По информации российский спецслужбы, Польша решила ускорить аннексию украинских территорий из-за опасений заключения соглашения между странами НАТО и России, которое может не учесть интересы Варшавы и Киева.