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НовостиЗдоровье28 декабря 2022 12:34

Почти 1,8 миллиона россиян заболели гриппом за последнюю неделю

Пока еще подъем заболеваемости продолжается, уточнили в Минздраве
София ГОНЧАРОВА
Почти 1,8 миллиона россиян заболели гриппом за последнюю неделю

Почти 1,8 миллиона россиян заболели гриппом за последнюю неделю

Фото: Shutterstock

В России почти 1,8 миллиона человек заболели гриппом за последнюю неделю. Однако в целом ситуация с заболеваемостью как гриппом, так и коронавирусной инфекцией в стране стабилизируется, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

- Пока еще подъем заболеваемости есть, он продолжается ... за неделю (рост составил) почти 1,8 миллиона человек заболели гриппом. Но последнюю неделю идет стабилизация и некоторое снижение темпов, - сказал министр в интервью телеканалу "Россия-24".

А накануне руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян, что свиной грипп дает очень серьезные осложнения и может стремительно развиваться.

13 декабря в Роспотребнадзоре сообщали, что в России уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди граждан вырос. За неделю рост заболевших составил 35,4%. Причем этот показатель подскочил в 37 регионах страны.