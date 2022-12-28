Путин подписал закон, упрощающий открытие иностранцам СНИЛС в России

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий упрощение процедуры открытия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) иностранцам - она будет осуществляться напрямую через федеральную государственную информационную систему.

Также в документе говорится, что процедуру идентификации личности иностранца при его нахождении за границей РФ проводить не будет.

Как предполагают авторы инициативы, нововведения упростят для иностранцев и лиц без российского гражданства процедуру трудоустройства в России.

Ранее Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении гражданства России для контрактников-иностранцев. Речь идет о контрактниках со сроком службы не менее одного года.

Также ранее Путин подписал закон о санкциях против всех иностранцев, нарушивших права россиян. Ранее их можно было применять только к гражданам США.