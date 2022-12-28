В МИД Эстонии признали, что большинство стран против исключения России из Совбеза ООН Фото: REUTERS

Большинство стран не разделяют позицию Украины по нахождению России в составе Совета безопасности ООН, заявил вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер.

«В данном случае надо учитывать, что очень большой международной поддержки у Украины по этому вопросу, к сожалению, нет», – сказал он в эфире радиостанции ERR.

Как отметил Вольмер, вопрос можно было бы обсудить при наличии сильной поддержки, однако «государств, которые бы полагали, что это возможно и необходимо, нет». В связи с этим дипломат считает этот вопрос бесперспективным. Вице-канцлер МИД Эстонии призвал сосредоточиться на других направлениях изоляции России.

Как писал сайт KP.RU, Министерство иностранных дел Украины намерено поставить вопрос об исключении России из состава Совета безопасности ООН. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Совету безопасности ООН самораспуститься, если он не исключит из своего состава Россию.