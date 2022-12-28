Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика28 декабря 2022 12:49

В МИД Эстонии признали, что большинство стран против исключения России из Совбеза ООН

В ведомстве считают этот вопрос бесперспективным
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В МИД Эстонии признали, что большинство стран против исключения России из Совбеза ООН

В МИД Эстонии признали, что большинство стран против исключения России из Совбеза ООН

Фото: REUTERS

Большинство стран не разделяют позицию Украины по нахождению России в составе Совета безопасности ООН, заявил вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер.

«В данном случае надо учитывать, что очень большой международной поддержки у Украины по этому вопросу, к сожалению, нет», – сказал он в эфире радиостанции ERR.

Как отметил Вольмер, вопрос можно было бы обсудить при наличии сильной поддержки, однако «государств, которые бы полагали, что это возможно и необходимо, нет». В связи с этим дипломат считает этот вопрос бесперспективным. Вице-канцлер МИД Эстонии призвал сосредоточиться на других направлениях изоляции России.

Как писал сайт KP.RU, Министерство иностранных дел Украины намерено поставить вопрос об исключении России из состава Совета безопасности ООН. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Совету безопасности ООН самораспуститься, если он не исключит из своего состава Россию.