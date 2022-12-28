Foreign Affairs: Россия и Китай способны положить конец господству американских санкций Фото: Александр КОЦ

Россия и Китай в скором времени своими действиями смогут положить конец "золотой эпохе американских санкций", считает директор по глобальному прогнозированию в Economist Intelligence Unit Агата Демаре. Своим мнением по этому поводу она поделилась в публикации для журнала Foreign Affairs.

В статье она отмечает, что ограничительные меры на протяжении длительного времени были любимым дипломатическим оружием Вашингтона, но теперь ситуация изменилась и многие государства начали защищать свою экономику.

- Способность США налагать санкции на другие страны проистекает из главенства американского доллара и степени контроля Белого дома над глобальными финансовыми каналами, - считает Демаре.

Также эксперт предполагает, что на основании этого подсанкционные страны ищут финансовые инструменты, которые позволят снизить преимущество американской стороны.

Один из подобных способов - это двусторонние валютные свопы, которые позволяют им обходить доллар США. К примеру, в 2020 году Китай впервые рассчитывался более чем на половину своей торговли с Россией не в американской валюте.

Накануне китайская газета Global Times провела ежегодный опрос читателей, главной темой которого традиционно стала оценка простых жителей Поднебесной перспектив развития КНР и ее места в системе международных отношений. Как оказалось, китайцы весьма оптимистичны – более 66% опрошенных заявили, что позитивно смотрят в будущее, даже несмотря на стратегию сдерживания, которую Запад пытается всеми силами осуществить в отношении их страны.