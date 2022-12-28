Суд назначил Бекмансурову пожизненное заключение за стрельбу в Пермском университете

Тимур Бекмансуров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Суд назначил Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском университете, пожизненное заключение в колонии, об этом сообщает сайт PERM.KP.RU.

“Признаю вину в полном объеме, ущерб выплатить обязуюсь. В ходе вынесения приговора прошу учесть инвалидность, положительные характеристики и отсутствие судимостей…”, - сказал в своем последнем слове в ходе судебного слушания Бекмансуров.

Напомним, в 2021-м году 18-летний “студент с дробовиком” расстрелял в Пермском университете шесть человек, еще 43 пострадавших получили травмы и ранения. К своему жестокому нападению первокурсник начал готовиться еще будучи школьником.

Университетский водитель и охранник корпуса, оказавшиеся поблизости в ходе происшествия, стали помогать ребятам. Увидев это, Бекмансуров девять раз выстрелил из окна по ним, ранив обоих взрослых. По студентам не попал, но многие из них покалечились при падении. Несколько человек остались инвалидами и до сих пор могут передвигаться только в колясках.